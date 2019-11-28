Mahalle muhtarları kayıt dışı tüketim ile mücadelede destek sözü verdi

Sorumluluk bölgesinde çözüm odaklı çalışmalara ağırlık veren Dicle Elektrik yöneticileri bu kez Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki muhtarla bir araya geldi. Yöneticiler, bulundukları mahaldeki halkın temsilcileri olan muhtarların talep öneri ve şikayetlerini dinledi. Kayıt dışı elektrik tüketimine karşı enerji şirketine olan desteklerini yineleyen muhtarlar, ilçede yapılan yatırımlar sayesinde enerji kalitesinin artması ve buna bağlı olarak kesintilerin azalmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğünde gerçekleşen ve ilçe merkezindeki 16 mahallenin muhtarının katıldığı muhtar buluşmasında enerji şirketini adına İl Müdürü İl Müdürü Osman Hondu, Proje Tesis Yöneticisi Mehmet Kürüm, Viranşehir İlçe Şefi ve İl Müdür Yardımcısı İsmail Türk katıldı.



"İlçede enerji kalitesi arttı, arıza sayısı azaldı"



Toplantıda konuşan İl Müdürü Osman Hondu şirketin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yönetmelikleri gereği sorumluluk bölgesindeki müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji verebilmek için yatırım yaptığına dikkat çekti. Hondu, "Şanlıurfa'nın genelinde olduğu gibi Viranşehir'de de enerji şebekesini iyileştirmeye dönük yatırımlarımız devam ediyor. Bu yıl yapılan yatırım ve bakım çalışmaları sayesinde Viranşehir'de geçmiş yıllara göre elektrik arıza sayısında kayda değer düşüş olmuştur. Muhtarların sorunlarını dinleyip, çözüm için çalışacağımızı iletirken, biz de onlardan elektriğin israf edilmemesi için destek istedik. Muhtarlar, görev yaptıkları mahallelerde kaçak elektrik kullanılmaması ve kullanılan elektriğin israf edilmemesi konusunda bize destek vereceklerini samimi bir şekilde beyan ettiler" dedi.



"Kayıt dışı ile mücadeleye destek sözü verildi"



Daha sonra söz alan muhtarlar, Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde geçen yıla göre enerji kalitesinin arttığını, arızaların ve buna bağlı kesintilerin de azaldığını bildirdiler. Mahallelerinde devam eden yeraltı çalışmalarının bir an evvel bitirilmesini isteyen muhtarlar, Dicle Elektrik tarafından yürütülen hizmetin aynı zamanda bir kamu hizmeti olduğunun bilincinde olduklarının altını çizdiler. Toplantı Viranşehirli Muhtarların, abonesiz ve kayıt dışı elektrik kullananlarla ilgili Dicle Elektrik'e destek sözü vermelerinin ardından sona erdi. - ŞANLIURFA