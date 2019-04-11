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Mahalle Muhtarlarından Başkan Pekmezci'ye Ziyaret

29 dakika önce

31 Mart seçimlerinde Bayburt merkez mahallelerde göreve seçilen muhtarlar, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Mahalle Muhtarlarından Başkan Pekmezci'ye Ziyaret, System.String[]
31 Mart seçimlerinde Bayburt merkez mahallelerde göreve seçilen muhtarlar, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Şingah Mahallesi Muhtarı Ferdi Kiki, Tuzcuzade Mahallesi Muhtarı Kamil Algan, Kadızade Mahallesi Muhtarı Gökhan Demirhan, Karasakal Mahallesi Muhtarı Zafer Burak, Veysel Efendi Mahallesi Muhtarı Yaşar Gökçe, Esentepe Mahallesi Muhtarı Bekir Demir, Uzungazi Mahallesi Muhtarı İsmail Pekmezci, Zahit Mahallesi Muhtarı Mahmut Orun, Şeyhhayran Mahallesi Muhtarı Fuat Yıldız, Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası, Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Kuyumcu, Velişaban Mahallesi Muhtarı Ayhan Antika, Gençosman Mahallesi Muhtarı Esfet Altıkat ve Mehmet Çelebi Mahallesi Muhtarı Mehmet Helvacı'nın yer aldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, muhtarlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Muhtarlarla bir süre sohbet eden Başkan Pekmezci, hep beraber uyum içerisinde Bayburt'a hizmet edeceklerini ifade etti.

Başkan Hükmü Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden mahalle muhtarları ise görevinde ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundular. Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:25 Kaynak: İHA
Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel
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