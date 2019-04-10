Son Dakika Haberleri: Mahalle Muhtarlarından Başkan Sayan'a Ziyaret

Mahalle Muhtarlarından Başkan Sayan'a Ziyaret

40 dakika önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, merkezde bulunan 18 mahalle muhtarını makamında kabul etti.

Mahalle Muhtarlarından Başkan Sayan'a Ziyaret, System.String[]
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, merkezde bulunan 18 mahalle muhtarını makamında kabul etti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde göreve gelen merkez mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Başkan Sayan, "18 Mahallemize seçilen muhtarlarımıza hayırlı olsun. Yeni dönem inşallah hepimiz için hayırlı olur, ilimize ve mahallelerimize hizmet için muhtarlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başkan Sayan, muhtarların ziyareti esnasında talepleri ve önerilerini dinledi. Aynı zamanda planladığı projeleri anlatan Sayan, kendisini ziyaret eden muhtarlara teşekkür etti.

Başkan Sayan, gün içerisinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:09 Kaynak: İHA
Ağrı, Savcı Sayan, Yaşam
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