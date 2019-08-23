Son Dakika Haberleri: Mahalle muhtarlarından Kaymakam Özkan'a ziyaret
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Mahalle muhtarlarından Kaymakam Özkan'a ziyaret

2 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki mahalle muhtarı, Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Mahalle muhtarlarından Kaymakam Özkan'a ziyaret, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki mahalle muhtarı, Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.


Makamında kabul ettiği muhtarlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhtarların mahallelerindeki sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, iletilen sorunları tek tek not alarak, çözümü noktasında gerekli talimatların verileceğini belirtti. Kaymakam Özkan, mahalle sakinlerinin gözü ve kulağı olan muhtarlara kapılarının sonuna kadar açık olduğu ifade etti.


Muhtarlar ise, ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Mehmet Ali Özkan'a teşekkürlerini ilettiler. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
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