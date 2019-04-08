Son Dakika Haberleri: Mahalle Muhtarlarından Posbıyık'a Ziyaret

Mahalle Muhtarlarından Posbıyık'a Ziyaret

10 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ve yönetimi ziyaret etti.

Mahalle Muhtarlarından Posbıyık'a Ziyaret, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ve yönetimi ziyaret etti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde göreve gelen ilçedeki mahalle muhtarları ve Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Dernek Başkanı Kılıç, Başkan Posbıyık'a her zaman kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Başkan Kılıç konuşmasında, "31 Mahallemizde yeni seçilen muhtarlarımızla birlikte size ve Ereğli'mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. 26 mahallemizin muhtarı tekrardan görevlerine seçildiler. 5 Mahalle muhtarımız da değişti. Yeni dönem inşallah hepimiz için hayırlı olur" dedi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise göreve seçilen muhtarları kutlayarak konuşmasında, "Hep birlikte el ele vererek mahallelerimizin ve Ereğli'mizin biriken sorunlarını çözeceğiz' dedi. İlçedeki tek kadın mahalle muhtarı olan Akarca Mahallesi Muhtarı İlknur Güneri Tekin Başkan Posbıyık'a çiçek takdim etti.

Başkan Posbıyık, gün içerisinde Balı Mahallesinden gelen bir grup gençlerin yanı sıra çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:11 Kaynak: İHA

Şükrü Kılıç, Halil Posbıyık, Güncel
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