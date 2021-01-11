Mahalle Muhtarlarıyla toplantı yapıldı - Son Dakika

Mahalle Muhtarlarıyla toplantı yapıldı
11.01.2021 15:30
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Milletvekili Ahmet Salih Dal ile İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinlendi.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Milletvekili Ahmet Salih Dal ile İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinlendi.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Mahalle muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Ramazan, "Mahalle ihtiyaçlarını dinlemek ve eksiklerin bir an önce giderilmesi için yapılan toplantıya katıldık. Kilis'i hep birlikte geliştirmek ve değiştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - KİLİS
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