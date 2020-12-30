Mahalle muhtarlığı 60 yıldır aynı aileye emanet - Son Dakika

Mahalle muhtarlığı 60 yıldır aynı aileye emanet

30.12.2020 11:03

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 65 yaşındaki Mehmet Cura, babasından devraldığı muhtarlığı, 24 yıldır mahallesinde yaşayan insanlara faydalı olabilmek için sürdürüyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 65 yaşındaki Mehmet Cura, babasından devraldığı muhtarlığı, 24 yıldır mahallesinde yaşayan insanlara faydalı olabilmek için sürdürüyor.

Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 500 nüfuslu Cami Cedit Mahallesi, 60 yıldır aynı ailenin muhtarlığıyla idare ediliyor.

1960 yılında muhtar olan babası Mustafa Cura'nın 1996 yılında vefatı üzerine mahallelinin muhtar seçtiği 65 yaşındaki Mehmet Cura, babası gibi 24 yıldır karşısına çıkan rakiplerini geride bırakarak üst üste muhtar seçildi.

Görev süresi bakımından 36 yıl muhtarlık yapan babasını örnek alan Cura'nın hedefi, 2024 yerel seçimlerinde mührü kaybetmemek.

Mehmet Cura, AA muhabirine, mahallesindeki insanlara hizmeti severek yaptığını, büyük küçük, genç yaşlı herkese karşı görevini yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Ömrü yettiği sürece görevine devam etmek istediğini belirten Cura, "Babam Mustafa Cura 1960 yılında muhtardı, 1996 yılına kadar muhtarlık yaptı, daha sonra ben aldım. Yani 60 yıldır babadan oğula muhtarız." dedi.

Cura, babası ve kendisini uzun yıllar muhtar seçen mahalle halkına teşekkür ederek, yaşlıların ilaçlarını aldığını, muayene ettirdiğini, tedavileri için hastaneye götürdüğünü anlattı.

"Birbirimize bir aile gibi davranıp çalışıyoruz." diyen Cura, insanlara güven sağlamanın önemli olduğunu ve bunu bilen halkın yıllardır kendi ailesini muhtar seçtiğini belirtti.

Bünyan Belediyesi ile irtibat halinde olduklarını ve hizmet etmek için çok çalıştığını aktaran Cura, şunları kaydetti:

"İşleri çabuk yaptığımdan, her yere koşturduğumdan, vatandaşın işini kolaylaştırdığımdan dolayı bana 'atom karınca' derler. Rahmetli babam 36 yılın içinde belki 30 yıl muhtarlık işlemleri için hiç ücret almadı. Ben de aynı şekilde almadım. Şahsıma bir şey istemem ama cami, Kuran kursu gibi yerlere çekinmeden isterim. İnşallah Allah, ömrümün yettiği kadar devam ettirir. Babam ve benim muhtarlığımızın süresi 60 yıl oldu. Devletime, Bünyan'ıma bağlı, sevgi ve saygı içerisinde çalışmaktan zevk duydum."

Mahalle muhtarlığı 60 yıldır aynı aileye emanet
Mahalle muhtarlığı 60 yıldır aynı aileye emanet
Mahalle muhtarlığı 60 yıldır aynı aileye emanet
Mahalle muhtarlığı 60 yıldır aynı aileye emanet

Muhtarlık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mahalle muhtarlığı 60 yıldır aynı aileye emanet - Son Dakika


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