Mahalle Parkları Temizlendi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi mahalle parklarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.



Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerin ortak kullanım alanları parklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ağa Mahallesi oyun parkı ve muhtarlık binası çevresinde temizlik yapan ekipler, aynı zamanda Memur-Sen konutları yakınında bulunan mahalle parkında da temizlik ve bakım çalışması yaptı. Şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde ortak kullanım alanları ve çevresinde devam eden temizlik çalışmaları düzenlenen çalışma programı çerçevesinde devam edecek. - DÜZCE