Mahalle Parkları Temizlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahalle Parkları Temizlendi - Son Dakika

Mahalle Parkları Temizlendi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi mahalle parklarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi mahalle parklarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerin ortak kullanım alanları parklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ağa Mahallesi oyun parkı ve muhtarlık binası çevresinde temizlik yapan ekipler, aynı zamanda Memur-Sen konutları yakınında bulunan mahalle parkında da temizlik ve bakım çalışması yaptı. Şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde ortak kullanım alanları ve çevresinde devam eden temizlik çalışmaları düzenlenen çalışma programı çerçevesinde devam edecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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