MAHALLE SAKİNİ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: PATLAMA SESİYLE EV SARSILDI, YERE YIĞILDIM - Son Dakika
Üye Girişi

MAHALLE SAKİNİ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: PATLAMA SESİYLE EV SARSILDI, YERE YIĞILDIM

10.10.2022 11:29

KADIKÖY'de dün akşam saatlerinde 3 katlı apartmanda meydana gelen patlamaya tanık olan bir mahalle sakini, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

KADIKÖY'de dün akşam saatlerinde 3 katlı apartmanda meydana gelen patlamaya tanık olan bir mahalle sakini, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Fatma Akbaş, "Patlama sesiyle kendimi yerde buldum. O şok anında ne yapacağımızı bilimedik, ev yıkılıyor sandım" dedi.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında 3 katlı apartmanın 2'inci katında meydana gelen patlamada, sonrasında yangına neden oldu. Patlama nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Patlama olan apartmanın karşısındaki binada oturan Fatma Akbaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"ÖYLE BİR PATLAMA SESİYDİ EV SALLANDI"

Patlama sesiyle kendisini yerde bulduğunu söyleyen Fatma Akbaş, "Öyle bir patlama sesiydi ki ev yıkılıyor sandım. Ev yıkılıyor sandım. O şok anında ne yapacağımızı bilemedik, yere yığıldık. Patlama sesinden sonra ev öyle bir sallandı ki, yıkılacak diye bekledik. Evler kentsel dönüşümde olduğu için, herhalde dedim bina yıkılıyor. Komşumuz kapıyı çalınca kendimize geldik. Şoku öyle atlattık. Sonrasında gördüğümüz manzara korkunçtu. Bomba sesi gibiydi, anlatamıyorum, yaşamak gerek. Komşumuz 'Hadi çıkın yangın var' deyince, o anda ne yapacağımı şaşırdım. Kendimizi dışarıya zor attık, gerisi feciydi" dedi.

"ÇOCUKLARIN BİRİ, BENİM ÇOCUĞUMLA AYNI SINIFTAYDI"

Akbaş, bir anda binayı alevlerin sardığını, camlar patladığını ve çatının yanmaya başladı belirterek, "Camdan atlayanlar oldu, çok feciydi. Hala şoktayız. Doğalgaz patlaması değildi, inanmadım ben de. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Öyle bir ses yok. Hele ikinci patlama. Niye, neden oldu bilmiyoruz. İçeride öldüğü söyleyenen çocukların biri, benim çocuğumla aynı sınıftaydı. Çok üzüldük. Babası kurtarmaya çalıştı, kurtaramadı. O çaresizlik feciydi. Orada yaşayan insanları tanıyorduk. Yabancı uyrukluydu çoğu. İyi insanlar vardı aralarında. Ama o bina 4-5 daireden oluşuyor ama, giren çıkanın haddi hesabı yoktu" diye konuştu.

Öte yandan bomba İmha ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürerken, İGDAŞ ekipleri, yıkılması planlanan binadaki doğalgaz sayaçlarını söktü.

YORUMLAR
500
3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi Kadıköy'de patlamada komşular konuştu: 'Hayatını kaybeden çocuk, oğlumla aynı okula gidiyordu' Kadıköy'de patlamada komşular konuştu: 'Hayatını kaybeden çocuk, oğlumla aynı okula gidiyordu' Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAHALLE SAKİNİ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: PATLAMA SESİYLE EV SARSILDI, YERE YIĞILDIM - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
12:18 Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı
11:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı
11:36 Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin detayları ve görüşüleceği gün belli oldu
11:25 Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı
11:13 Giydiği elbisesi tiye alan Tansu Dayan'dan Ezgi Mola'dan gülümseten yanıt
11:02 "Doktorları boşuna dövmüyorlar" sözleri nedeniyle bağış yapmak zorunda kaldı
10:58 Demir yolunun karşısına geçmek isterken ten çarptı! Feci şekilde can verdi
10:57 Haftanın ilk gününde metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi
10:52 Dalgalı bir seyir izleyen dolar 18,58'den alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 12:23:14. #1.12#
SON DAKİKA: MAHALLE SAKİNİ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: PATLAMA SESİYLE EV SARSILDI, YERE YIĞILDIM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement