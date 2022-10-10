MAHALLE SAKİNİ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: PATLAMA SESİYLE EV SARSILDI, YERE YIĞILDIM

KADIKÖY'de dün akşam saatlerinde 3 katlı apartmanda meydana gelen patlamaya tanık olan bir mahalle sakini, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Fatma Akbaş, "Patlama sesiyle kendimi yerde buldum. O şok anında ne yapacağımızı bilimedik, ev yıkılıyor sandım" dedi.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında 3 katlı apartmanın 2'inci katında meydana gelen patlamada, sonrasında yangına neden oldu. Patlama nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Patlama olan apartmanın karşısındaki binada oturan Fatma Akbaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"ÖYLE BİR PATLAMA SESİYDİ EV SALLANDI"

Patlama sesiyle kendisini yerde bulduğunu söyleyen Fatma Akbaş, "Öyle bir patlama sesiydi ki ev yıkılıyor sandım. Ev yıkılıyor sandım. O şok anında ne yapacağımızı bilemedik, yere yığıldık. Patlama sesinden sonra ev öyle bir sallandı ki, yıkılacak diye bekledik. Evler kentsel dönüşümde olduğu için, herhalde dedim bina yıkılıyor. Komşumuz kapıyı çalınca kendimize geldik. Şoku öyle atlattık. Sonrasında gördüğümüz manzara korkunçtu. Bomba sesi gibiydi, anlatamıyorum, yaşamak gerek. Komşumuz 'Hadi çıkın yangın var' deyince, o anda ne yapacağımı şaşırdım. Kendimizi dışarıya zor attık, gerisi feciydi" dedi.

"ÇOCUKLARIN BİRİ, BENİM ÇOCUĞUMLA AYNI SINIFTAYDI"

Akbaş, bir anda binayı alevlerin sardığını, camlar patladığını ve çatının yanmaya başladı belirterek, "Camdan atlayanlar oldu, çok feciydi. Hala şoktayız. Doğalgaz patlaması değildi, inanmadım ben de. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Öyle bir ses yok. Hele ikinci patlama. Niye, neden oldu bilmiyoruz. İçeride öldüğü söyleyenen çocukların biri, benim çocuğumla aynı sınıftaydı. Çok üzüldük. Babası kurtarmaya çalıştı, kurtaramadı. O çaresizlik feciydi. Orada yaşayan insanları tanıyorduk. Yabancı uyrukluydu çoğu. İyi insanlar vardı aralarında. Ama o bina 4-5 daireden oluşuyor ama, giren çıkanın haddi hesabı yoktu" diye konuştu.

Öte yandan bomba İmha ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürerken, İGDAŞ ekipleri, yıkılması planlanan binadaki doğalgaz sayaçlarını söktü.