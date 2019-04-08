Mahalle Sakininin Hırsızları Bağırarak Engellemesi Kamerada
18 dakika önce
Mahalle sakininin hırsızları bağırarak engellemesi kameradaİSTANBUL - Maltepe'de birkaç hırsız gözüne kestirdikleri bir aracın bagajındaki malzemeleri çalmaya çalıştı.
Mahalle sakininin hırsızları bağırarak engellemesi kamerada
İSTANBUL - Maltepe
'de birkaç hırsız gözüne kestirdikleri bir aracın bagajındaki malzemeleri çalmaya çalıştı. O sırada yoldan geçen bir mahalle sakini, hırsızları fark ederek bağırmaya başladı. Vatandaşın hırsızları engelleyerek kaçırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Maltepe Esentepe Mahallesi
'nde gece vakti birkaç hırsız gözüne kestirdikleri bir aracın yanına park ettiler. Yanına park ettikleri aracın bagajını açan hırsızlar içeride malzemeleri çalmaya çalıştılar. O sırada yoldan geçerek olaya tanık olan bir vatandaş duruma müdahale etmek istedi. Vatandaş, hırsızlara bağırarak onları engellemeye çalıştı. Bağırarak kendilerine doğru gelen vatandaşı gören hırsızlar, aratan uzaklaşarak kaçmaya başladılar. Ardından hırsızların peşinden bir süre giden vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşın, araç bagajından malzeme çalmaya çalışan hırsızları bağırarak engellediği anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızlar aracın yanına park ederek bagajını açıyor, o sırada yoldan geçen vatandaş durumu fark ederek bağırıyor ve hırsızlara doğru ilerliyor. Hırsızlar vazgeçerek olay yerinden uzaklaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:05 Kaynak: İHA
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