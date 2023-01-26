Yangından kaçmak için 3 kattan atlayarak can veren Mine'nin ölümünde kan donduran iddia: Üzerine bilerek kapı kapatıldı - Son Dakika
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Yangından kaçmak için 3 kattan atlayarak can veren Mine'nin ölümünde kan donduran iddia: Üzerine bilerek kapı kapatıldı

26.01.2023 16:51

Çanakkale'de anneannesinin yanından annesinin yanına gönderilen 15 yaşındaki Mine Söylemez, üvey babasının istememesi üzerine iddiaya göre buradan da erkek arkadaşının evine sığındı. Talihsiz genç kız sevgilisinin evinde çıkan yangın sonrası üçüncü kattan atladı. Günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mine hayatını kaybetti. Acılı aile ise kızlarının üzerine bilerek kapının kapatıldığını iddia etti.

Çanakkale'den İstanbul'a annesinin yanına gönderilen Mine Söylemez, iddiaya göre üvey baba tarafından istenmeyince evden kaçtı. Küçükçekmece'de erkek arkadaşının evinde 3 gün kalan Söylemez, çıkan yangında balkonda mahsur kalınca 3. kattan aşağıya atladı. 27 gün yoğun bakımda kalan Söylemez hayatını kaybetti.

"ÜZERİNE KAPI KAPATILDI" İDDİASI

15 yaşındaki Mine'nin yanına kaçtığı 25 yaşındaki Şerif E. hakkında suç duyurusunda bulunan aile, çıkan yangında Mine'nin üzerine bilerek kapının kapatıldığını iddia etti. Yangının çıktığı gün orada olan mahalle sakinleri yaşananları anlattı.

"ÖNCE ÇOCUĞU BATTANİYEYE ATTI"

Mehmet Şahin, "Mahalleli olarak elimizden geleni yapmaya çalışmıştık. Üst katta olduğu için çok fazla bir şey yapamadık. Eve girmek için kapılardan baktık ama kimse cesaret edemedi. Çok büyük bir yangın vardı. Mecburen herkes 'Atla' dedi. Önce çocuğu battaniyeye attı. Çocuğu tuttular sonra kendisi atladı. Onu tutamadılar. Kafasını mermere vurdu, hastaneye götürdüler. Ölmüş diye duydum. Ben de merak etmiştim sonra ne olduğunu" dedi.

"ODADA KALDIĞINI DUYDUM"

Ramazan Çetin, "Çocukla birlikte odada kaldığını duydum. Diğerleri aşağıya indi. Esnaf arkadaşımız yangın söndürücü ile içeri girdi. Battaniye tutarak aşağıya atlattılar. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

"O KIZI HİÇ GÖRMEMİŞTİM DAHA ÖNCE"

Yangın esnasında itfaiyeyi aradığını söyleyen Bayram Akgün, "Ben atlayacağını anlayınca bakamadım. Duman yükselince itfaiyeyi aradım. O kızı hiç görmemiştim daha önce. Kendisini balkonda gördüm yangın olduğunu, aşağıya inmesi gerektiğini söyledim. Arkadaşımız yangın tüpü ile içeri girdi. Kızın atlayacağını anlayınca içeriye girdim" dedi

Kaynak: DHA
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Küçükçekmece, Çanakkale, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangından kaçmak için 3 kattan atlayarak can veren Mine'nin ölümünde kan donduran iddia: Üzerine bilerek kapı kapatıldı - Son Dakika

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