Son Dakika Haberleri: Mahalle Sakinleri 2019'a Tencere ve Tava Çalarak Merhaba Dedi

Mahalle Sakinleri 2019'a Tencere ve Tava Çalarak Merhaba Dedi

1 saat önce

Mahalle sakinleri 2019'a tencere ve tava çalarak merhaba dedi Kurtuluş'ta gelenek bozulmadıİSTANBUL - Kurtuluş'ta mahalle sakinleri balkon ve camlarına çıkarak yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladı.

Mahalle sakinleri 2019'a tencere ve tava çalarak merhaba dedi
Kurtuluş'ta gelenek bozulmadı

İSTANBUL - Kurtuluş'ta mahalle sakinleri balkon ve camlarına çıkarak yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladı.
Her yılbaşında Kurtuluş'ta devam eden gelenek bu yılda sürdü. Apartmanlarının balkon ve camlarına çıkan vatandaşlar yeni yıla dakikalar kala tencere ve tava çalmaya başladı. Çaldıkları tencere ve tavalarla geri sayım yapan vatandaşlar saatler 00.00'ı gösterdiğinde camlardan şişe ve bardak fırlatarak 2019'a girdi.
Kurtuluş Caddesi'nden geçen sürücüler ise kutlamalara kornalarıyla eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

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