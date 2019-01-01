Mahalle Sakinleri 2019'a Tencere ve Tava Çalarak Merhaba Dedi

Mahalle sakinleri 2019'a tencere ve tava çalarak merhaba dedi Kurtuluş'ta gelenek bozulmadıİSTANBUL - Kurtuluş'ta mahalle sakinleri balkon ve camlarına çıkarak yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladı.

Mahalle sakinleri 2019'a tencere ve tava çalarak merhaba dedi

Kurtuluş'ta gelenek bozulmadı



İSTANBUL - Kurtuluş'ta mahalle sakinleri balkon ve camlarına çıkarak yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladı.

Her yılbaşında Kurtuluş'ta devam eden gelenek bu yılda sürdü. Apartmanlarının balkon ve camlarına çıkan vatandaşlar yeni yıla dakikalar kala tencere ve tava çalmaya başladı. Çaldıkları tencere ve tavalarla geri sayım yapan vatandaşlar saatler 00.00'ı gösterdiğinde camlardan şişe ve bardak fırlatarak 2019'a girdi.

Kurtuluş Caddesi'nden geçen sürücüler ise kutlamalara kornalarıyla eşlik etti.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı

Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti

Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!

Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı