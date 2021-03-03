Mahalle sakinleri adeta herkese insanlık dersi verdi - Son Dakika

Eskişehir'de Erenköy sakinleri, mahallelerindeki her yanı dökülen gecekonduda zor şartlar altında tek başına yaşam mücadelesi veren 62 yaşındaki Hakkı Güler'i yeni bir eve yerleştirdi.

Hakkı Güler, tavanı yağış nedeniyle çökmek üzere olan; yıkılmaya yüz tutmuş bir gecekonduda tek başına yaşıyordu. Haftanın 5 günü ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan Güler, temel ihtiyaçlarını ancak karşılayabiliyor. Herhangi bir yakını olmayan Güler'e mahalle sakinleri ve muhtar destek oluyor. Hakkı Güler'in sağlığını tehdit edecek kadar kötü durumdaki gecekonduda yaşadığını gören Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış ve beraberindeki mahalle sakinleri, adeta herkese insanlık dersi verdi. Güler, vefalı komşuları ve muhtar tarafından mahalle içerisinde farklı bir eve yerleştirildi. Evin 1 yıllık kirası ise imece usulü ödenerek yeni eşyalarla donatıldı.

"Daha önce bana çok yardım ettiler ama bu kadarını beklemiyordum"

Komşularının bu yardımının kendisi için çok büyük anlam ifade ettiğini belirten Hakkı Güler, "Ben ayakkabı boyuyorum, başka bir gelirim yok. Halim perişandı, sağ olsunlar bana yardım ettiler. Şu anda çok iyiyim ve mutluyum. Güzel bir evim oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Her şeyim mahvolmuştu. Yağmur eski evim için felaketti. Benim için çok güzel bir şey yaptılar. Özel bir şey oldu. Daha önce de bana yardımda bulundular ama bu kadarını beklemiyordum. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

"Ömrümüz yettikçe Hakkı amcayı yalnız bırakmayacağız"

Mahalle sakinleriyle birlikte Hakkı Güler'e sağladıkları desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış, "Hakkı amcamızın çocukluğundan beri hayatı zorluklarla geçmiş. Hiç evlenmemiş ve şu anda destek vereni de yok. Biz onun evladı sayılırız. Durumu azalarıma bildirdim ve kendisine erzak götürdük. Eski evine erzak götürmek için gittiğimizde durumu evin çok kötü durumda olduğunu gördük. Önce evine tadilat yaptırmak istedik ama usta çok masraflı olacağını söyledi. Zaten orası kamu arazisi, ev gecekondu olarak yapılmış. Biz de oraya yapacağımız masraf yerine Hakkı amcayı tertemiz bir eve çıkaralım dedik. Almanya'da yaşayan yardımseverler de bize destek oldu. 1 yıllık ev kirası ödendi ve yeni eşyalar alındı. Allah nasip ederse biz komşuları ömrümüz oldukça Hakkı amcayı yalnız bırakmayacağız. Artık tek ihtiyacımız faturalar konusunda destek olacak. Hakkı amca mutlu oldu, biz ondan daha çok mutlu olduk" dedi. - ESKİŞEHİR