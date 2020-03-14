Mahalle sakinleri, Başkan Hürriyet'e teşekkür etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahalle sakinleri, Başkan Hürriyet'e teşekkür etti - Son Dakika

Mahalle sakinleri, Başkan Hürriyet'e teşekkür etti

6 saat önce

İzmit'te yıllardır enkazı dahi kaldırılmayan ve mahalleliyi isyan ettiren Serdar Mahallesi'ndeki çöken istinat duvarının yerine yenisini inşa ederek seçim öncesi verdiği sözü tutan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'e, mahalle halkı yeni yapılan duvarın yanında teşekkür etti.

Mahalle sakinleri, Başkan Hürriyet'e teşekkür etti, System.String[]

İzmit'te yıllardır enkazı dahi kaldırılmayan ve mahalleliyi isyan ettiren Serdar Mahallesi'ndeki çöken istinat duvarının yerine yenisini inşa ederek seçim öncesi verdiği sözü tutan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'e, mahalle halkı yeni yapılan duvarın yanında teşekkür etti.


Serdar Mahallesi Girgin Sokak'ta yer alan istinat duvarının çökmesinin ardından yerine yenisinin yapılmaması nedeniyle yıllardır büyük mağduriyet yaşayan mahalle halkına seçim öncesi söz veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet verdiği sözü tuttu. Mahalle halkının can ve mal güvenliği için büyük tehlike arz eden alana yeni istinat duvarının yapımında sona gelinirken, Başkan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Koordinatör Sercan Al, Muhtarlar Masası Koordinatörü ve Meclis üyesi Süleyman Şen, Serdar Mahallesi Muhtarlığı azaları Selami Bilgin, Canan Tezcan, Ahmet Turan, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan ve fen işleri ekibi bölgeye giderek mahalle halkıyla incelemelerde bulundu.


Mahalleli rahat bir nefes aldı


Tamamlanmasında sona gelinen istinat duvarının uzun yıllardır yapılmasını beklediklerini ifade eden mahalle halkı, göreve geldiği gün konuyla ilgili çalışmaları başlatan Başkan Hürriyet'e teşekkürlerini sundu. Bölge halkının uzun yıllardır korkulu rüyası haline gelen, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan alanda yeni istinat duvarının yükselmesi ile herkes rahat bir nefes aldı. Serdar Mahallesi sakinleri, Başkan Hürriyet ve ekibine, kendilerini unutmadıkları ve göreve geldikleri günden itibaren konuyla yakından ilgilenerek yeni istinat duvarını kazandırdıkları için teşekkürlerini iletti.


İstinat duvarı kabusu bitti


İnceleme sırasında bir açıklama yapan Başkan Hürriyet, "Yaşanan çökme sonrasında yıllardır yenisi yapılmayan Serdar Mahallesi Girgin Sokak'taki istinat duvarı kabusu artık bitti. Göreve gelmeden önce çözüm için söz verdiğimiz, mahalle sakinlerimizin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan enkazı kaldırdık. Bugün ise Serdar Mahallesi sakinleri ile yapım işinin sonuna geldiğimiz yeni istinat duvarımızı beraber inceledik" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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