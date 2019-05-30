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Mahalle sakinleri Başkan Özlü'yü bağrına bastı

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle iftarları kapsamında bu kez Azmimilli Mahallesi sakinleri ile aynı sofraya oturdu.

Mahalle sakinleri Başkan Özlü'yü bağrına bastı, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle iftarları kapsamında bu kez Azmimilli Mahallesi sakinleri ile aynı sofraya oturdu.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Ramazan ayı süresince 15 ayrı mahalle için düzenlenen mahalle iftarlarında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü vatandaş ile aynı sofrada orucunu açtı. Hiçbir mahalle iftarını kaçırmadan her vatandaşın elini sıkan Başkan Özlü bu kez de Azmimilli'de yaşayan vatandaşlarla orucunu açtı. Mahalleye geldiği ilk andan itibaren büyük bir ilgi ile karşılaşan Başkan Özlü etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada "Mahalle iftarlarımızın hiç birini kaçırmadan katılmaya özen gösterdik. Biz bu yola çıkarken memleket işi, gönül işi diyerek yola çıktık, aynı sofraya oturup aynı çorba ile orucumuzu açmak bunu sağlamak için bir araç. Vatandaşlarımızın gözlerine bakarak, ellerini sıkarak onların güvenini kazandığımızda işimiz daha kolay oluyor, daha fazla istekle işlerimizin üstesinden geliyoruz. Bugün burada yine büyük bir ilgi gördük, bu sevgiye, ilgiye mazhar olmaktan onur duyuyorum. Her birinin sevgisini ve güvenini boşa çıkarmayacağımıza söz veriyoruz" şeklinde konuştu.

Akşam ezanının okunması ile oruçların açıldığı iftar programında Başkan Özlü, masaları tek tek gezerek iftar organizasyonuna katılan vatandaşlara bizzat teşekkür etti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:37 Kaynak: İHA
Azmimilli Mahallesi, Faruk Özlü, Düzce, Güncel
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