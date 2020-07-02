Mahalle sakinleri, belediyeden çalışmamın hızlanmasını istiyor - Son Dakika

Mahalle sakinleri, belediyeden çalışmamın hızlanmasını istiyor

Mahalle sakinleri, belediyeden çalışmamın hızlanmasını istiyor Mahalle sakinleri: "Bu kadar toz arasında maske takmaya gerek yok" Zonguldak Belediyesi tarafından Yeşil Mahalle'de yapımı devam eden alt yapı çalışmalarının hızlanmasını isteyen mahalleli, toza maruz kaldıklarını ifade etti.

Mahalle sakinleri, belediyeden çalışmamın hızlanmasını istiyor

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Mahalle sakinleri: "Bu kadar toz arasında maske takmaya gerek yok"

ZONGULDAK - Zonguldak Belediyesi tarafından Yeşil Mahalle'de yapımı devam eden alt yapı çalışmalarının hızlanmasını isteyen mahalleli, toza maruz kaldıklarını ifade etti.

Zonguldak Belediyesi tarafından Yeşil Mahalle'de yaklaşık 2 aydır yapımı devam eden alt yapı çalışmaları nedeniyle vatandaşlar yaz günlerinde cam pencere açamaz hale geldi. Mahalle halkı tozdan cam kapı açamadıklarını ifade ederek Fen işleri ekipleri tarafından yapılan çalışmaların bir an önce bitirilmesini istedi. Ekiplerin sulama yaptıklarını fakat yetmediğini belirten vatandaşlar, "Burası yaklaşık 3 aya yakın çalışmalar devam ediyor. Buralara kum yığdılar arabalar gelip geçiyor evde tozdan duramıyoruz. Evde kanser hastası eşim var. Balkona çıkamıyoruz, çamaşır asamıyoruz. Mahalle halkı olarak sıkıntıdayız. Bu konuda başkanımızdan yardım istiyoruz. Su arabası gelecek yıkayacak nereye yetiştirsin ayrı konu ama bu kadar kirin içerisinde maske takmaya gerek yok. Tozdan duramıyoruz. Burası ana yol buradan kaç tane araba geçiyor. Bu kadar toz bu kadar insana eziyet edilmez ki. Ne yapılacaksa yapılsın artık. 10 kere telefon ediyoruz gelsinler sulasınlar diye o kadar bunaldık artık. Bu kadar eziyet olmaz. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz" dediler.

Zonguldak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mahalle sakinleri, belediyeden çalışmamın hızlanmasını istiyor - Son Dakika

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