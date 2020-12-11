Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun - Son Dakika

Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun

11.12.2020 16:53
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun, System.String[]

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde araçların park yapmasını engellemek amacıyla kaldırıma koyulan beton bariyerlere, takılması sonucu düşerek yaralanan Recep Dimaoğlu, beton bariyerlerin kaldırılmasını isterken, aynı mahalledeki esnaflar ve vatandaşlar ise beton bariyerlerin olmasından...

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde araçların park yapmasını engellemek amacıyla kaldırıma koyulan beton bariyerlere, takılması sonucu düşerek yaralanan Recep Dimaoğlu, beton bariyerlerin kaldırılmasını isterken, aynı mahalledeki esnaflar ve vatandaşlar ise beton bariyerlerin olmasından memnun olduklarını belirtti.

Erenler Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Recep Dimaoğlu yolda yürürken beton bariyere takılarak düştü. Elindeki cam kavanozun kırılması sonucu elinde ve kolunda cam kesikleri oluşan Dimaoğlu, 4 saatlik bir ameliyata girdi ve kesikler için 30 dikiş atıldı. Dimaoğlu, taşların gereksiz olduğunu ve kaldırılması gerektiğini ifade ederken, çevredeki esnaflar ve mahalle halkı ise beton bariyerlerin zararının olmadığını, parkları engellediğini belirtti.

Esnaf Sinan Salih Ak, "Bu taşlar esnaflar için yapılmış bir olay. Sonuçta bu taşlar yapılmamış olsa buradan araba parkından geçilmeyecek ve bize zorluk yaratacak. Amcamıza da geçmiş olsun diyorum. Bu taşların bize zararı yok. Biz yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. Çocuklarımız burada oyun oynuyorlar ve hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık bu taşlardan dolayı. Bu olay için de biraz dikkatsizliğin neden olduğunu düşünüyoruz" dedi.Taşların insanlara biraz zorluk yaşattığını söyleyen Emre Göz, "Bu taşlar insanlara biraz zorluk yaratabiliyor. Bir vatandaşımız da dikkat etmediği için taşlara takılarak birkaç defa düşmüş. 30 dikiş atılması üzücü bir durum. Yaşlılar ve engelliler için de bu taşlar zorluk yaratabiliyor. Ama bu taşların da çok engeli olduğunu düşünmüyorum. Arabaların, yayaların yürüdüğü kaldırımları işgal etmemeleri için yapılmış ve bence etkili de oldular. Ama bu tarz olayların yaşanması üzücü" diye konuştu.

Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun

Erenler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun - Son Dakika


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