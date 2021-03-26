Mahalle sakinleri ile belediye ekipleri arasında yıkım gerginliği yaşandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yayladaki bazı baraka evlerin yıkılması sonucu mahalle sakinleri ile belediye ekipleri arasında gerginlik çıktı.

Manavgat Kaymakamlığı ve CİMER üzerinden gelen yazıların ardından Manavgat Belediyesi ekipleri, zabıta görevlileri ve jandarma eşliğinde Kızıldağ Mahallesi Topalceviz mevkisinde 5 yayla evinin kaçak yapılaşmadan dolayı yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkımı durdurmak amacıyla kepçenin önüne geçen muhtar Mehmet Ceylan'ın belinde tabanca olduğunun görülmesi üzerine jandarma ekipleri, muhtarı uzaklaştırarak tabancaya el koydu.

Muhtar Mehmet Ceylan hakkında tutanak tutularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Yıkım sırasında Manavgat Belediyesi ekipleri ile mahalle sakinleri arasında yaşanan gerginlik jandarma ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

Mahalle sakinleri Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile görüşmek üzere Manavgat Belediyesi önünde toplandı. Kendilerine tebligat yapılmadan, haber verilmeden yıkımın gerçekleştiğini ileri süren vatandaşlar, evlerinin yapı kayıt belgelerinin bulunduğunu, yıkılan yayla evlerinde eşyalarının olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, barakaların yıkım kararının, CİMER başvuruları sonrasında kaymakamlık tarafından gereğinin yapılması konusunda gelen yazı üzerine alındığını ifade etti.

Yıkımın belediyeyle ilgisi olmadığını anlatan Ardıç, "Buradaki olay muhtar ve azaların 3 yıl önce yapılan bir binayı şikayet etmesinin ardından patlak verdi. Daha sonra şikayet edilen binanın sahipleri de diğerlerini şikayet ediyor. Onların şikayetleri CİMER'e gitti. Şikayetler bize yapılmadı. Kaymakamlık da bize yazı yazdı, 'yasal gereğini yapın' diye. Yıkımlar bundan sonra gerçekleşti." dedi.

Mahalleli daha sonra Manavgat Kaymakamlığı önüne geldi. Muhtar Mehmet Ceylan ve beraberindeki 3 kişinin Kaymakam Mustafa Yiğit ile görüşmesinin ardından kalabalık dağıldı.