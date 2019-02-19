Son Dakika Haberleri: Mahalle Sakinleri Kopan Kayalardan Tedirgin

Mahalle Sakinleri Kopan Kayalardan Tedirgin

22 dakika önce

MAHALLE SAKİNLERİ KOPAN KAYALARDAN TEDİRGİNİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, evlerinin üzerinde bulunduğu kayalardan, yağışlardan sonra parçalar koparak düşmeye başladığını ve evlerinin zarar gördüğü belirten vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.

Mahalle Sakinleri Kopan Kayalardan Tedirgin, System.String[]
MAHALLE SAKİNLERİ KOPAN KAYALARDAN TEDİRGİN

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, evlerinin üzerinde bulunduğu kayalardan, yağışlardan sonra parçalar koparak düşmeye başladığını ve evlerinin zarar gördüğü belirten vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.Çiçek Mahallesi 2128/1 Sokak'ta oturan vatandaşların, evlerini üzerine yaptıkları kayalardan, aşırı yağışlardan sonra parçalar kopmaya başladı. Sokakta bulunan bir evin duvarı yıkılırken, çok sayıda evde de çatlaklar oluştu. Evleri yıkılma tehlikesi altındaki vatandaşlar ise bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istedi.Mahalle sakinlerinden Sürmeli Çiftçi, "Burada yağmurdan sonra kayalar düşmeye başladı. Tehlike altındayız. Evlerimizde çatlaklar oluştu. Yandaki evin duvarı yıkıldı. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Önlem alınması için birinin ölmesi mi gerekiyor? İstanbul'da yıkılan binayı gördük. Burada korku içinde yaşıyoruz" dedi. Evinin duvarı yıkılan Binali Bahar ise içeri giremediklerini belirterek, "20 gün önce burada kayalar yamaçtan aşağı düşmeye başladı. Yetkililere haber verdik ama bir sonuç çıkmadı. Malzeme boşaldıkça evlerde hasar oluşmaya başladı. Benim evimin duvarı yıkıldı. Hem yukarıdaki hem de aşağıda bulunanlar için tehlike oluşturuyor. Evimize giremez olduk. Buna bir çözüm bulunsun. Benim annem hasta sağda solda kalıyor. Benim burası tapulu evim. İstanbul'daki gibi çöküp ölmemiz mi lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Drone çekimleri

Röportajlar

Yıkılan duvardan görüntü

 Haber-Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:15 Kaynak: DHA

İstanbul, Bayraklı, Güncel
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