Mahalle Sakinleri Kopan Kayalardan Tedirgin

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, evlerinin üzerinde bulunduğu kayalardan, yağışlardan sonra parçalar koparak düşmeye başladığını ve evlerinin zarar gördüğü belirten vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, evlerinin üzerinde bulunduğu kayalardan, yağışlardan sonra parçalar koparak düşmeye başladığını ve evlerinin zarar gördüğü belirten vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.



Çiçek Mahallesi 21281 Sokak'ta oturan vatandaşların, evlerini üzerine yaptıkları kayalardan, aşırı yağışlardan sonra parçalar kopmaya başladı. Sokakta bulunan bir evin duvarı yıkılırken, çok sayıda evde de çatlaklar oluştu. Evleri yıkılma tehlikesi altındaki vatandaşlar ise bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istedi.Mahalle sakinlerinden Sürmeli Çiftçi, Burada yağmurdan sonra kayalar düşmeye başladı. Tehlike altındayız. Evlerimizde çatlaklar oluştu. Yandaki evin duvarı yıkıldı. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Önlem alınması için birinin ölmesi mi gerekiyor İstanbul'da yıkılan binayı gördük. Burada korku içinde yaşıyoruz dedi. Evinin duvarı yıkılan Binali Bahar ise içeri giremediklerini belirterek, 20 gün önce burada kayalar yamaçtan aşağı düşmeye başladı. Yetkililere haber verdik ama bir sonuç çıkmadı. Malzeme boşaldıkça evlerde hasar oluşmaya başladı. Benim evimin duvarı yıkıldı. Hem yukarıdaki hem de aşağıda bulunanlar için tehlike oluşturuyor. Evimize giremez olduk. Buna bir çözüm bulunsun. Benim annem hasta sağda solda kalıyor. Benim burası tapulu evim. İstanbul'daki gibi çöküp ölmemiz mi lazım diye konuştu.

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