Mahalle sakinleri mezarlık içinden yol yapılmasını protesto etti - Son Dakika
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Mahalle sakinleri mezarlık içinden yol yapılmasını protesto etti

06.05.2022 20:00

Bolu'da mahalle sakinleri, mezarlık içinden yol yapılmasına tepki gösterdi.

Bolu'da mahalle sakinleri, mezarlık içinden yol yapılmasına tepki gösterdi.

Bolu Belediyesi tarafından Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı'nın iki tarafındaki caddeleri birbirine bağlamak amacıyla yol açmak için çalışma başlatıldı.

Yolun mezarlığın içinden geçeceğini öğrenen mahalle sakinleri, bölgeye geldi.

Mahalle sakinleri, mezarlık içinden yol geçmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle zabıta ve yol yapım ekipleriyle tartıştı. Bir mahalle sakini, mezarlığın kenarındaki ağaçları sökmek için getirilen iş makinesinin altına yakarak aracın ilerlemesini engellemeye çalıştı.

Mahalle muhtarı İsmail Candan, mezarlıkların yok sayıldığını ileri sürerek, "Biz kavga etmeye gelmedik. Hakkımızı savunmaya geldik. Mezarlık açılmasın, yol açılmasın, yaya geçsin dedik. Daha önce alınmıştı bu karar, biz kabul etmedik. Bunu durdurdular. Ama şimdi bizim mezarları hiçe sayıyorlar. 'Mezarları nasıl kaldıracaksınız?' dedim, 'Biz bilmeyiz.' dediler. Hiç kimse de bilmiyor." diye konuştu.

Candan, telefonda görüştüğü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yolun açılacağını söylediğini kaydetti.

Telefon görüşmesinin ardından mahalle sakinleri bölgeden uzaklaşırken, ekipler yolu açmak için çalışma yürüttü.

Daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, bölgeye gelerek mahalle sakinleriyle görüştü. Çalışmaların, görüşme sonucu yapılacak değerlendirmeye göre yürütüleceği belirtildi.

Mahalle sakinleri mezarlık içinden yol yapılmasını protesto etti
Mahalle sakinleri mezarlık içinden yol yapılmasını protesto etti
Mahalle sakinleri mezarlık içinden yol yapılmasını protesto etti
Mahalle sakinleri mezarlık içinden yol yapılmasını protesto etti

YORUMLAR
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Bolu'da mahalle sakinleri mezarlık içinden yol yapılmasını protesto etti Bolu'da mahalle sakinleri mezarlık içinden yol yapılmasını protesto etti Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı (2) Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı (2) İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim

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Kaynak: AA

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