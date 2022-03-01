Mahalle sakinleri şüphelendi, durumu polise bildirdi! 78 yaşında adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Mahalle sakinleri şüphelendi, durumu polise bildirdi! 78 yaşında adam evinde ölü bulundu

01.03.2022 23:55

Manisa'da 20 gündür kendisinden haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Çile'nin yerde yattığını gördü. Yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şehzadeler ilçesinde müstakil evde yaşayan Atala Çile'den (78) haber alamayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ HALDE BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Çile'nin yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çile'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Atala Çile'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Mahalle sakinleri şüphelendi, durumu polise bildirdi! 78 yaşında adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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