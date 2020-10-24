Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor - Son Dakika

Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor

24.10.2020 15:52

Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor Zonguldak Alaplı ilçesinde telefon direkleri ve kabloların eskidiği ve bakım yapılmadığı için yan yatarak, devrilecek konumuna geldi.

Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesinde telefon direkleri ve kabloların eskidiği ve bakım yapılmadığı için yan yatarak, devrilecek konumuna geldi. Her an yıkılma ihtimali bulunan direklerin birinin üzerine düşmesinden korkan vatandaşlar endişe ettiklerini belirtti.

Yetkililerinin eskiyen direkleri komple bakımdan geçirmesi gerektiğini belirten Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı, "Köyümüz içinde bulunan direkler yıkılmak üzeredir, bunu defalarca yetkililere söylediğimiz halde ilgilenen olmadı. Bu direk her an yıkılabilir. Her an birisinin başına düşebilir. Başka bir yıkıldı yıkılacak konumda olan telefon direkleri 52 köyümüzde bu şekilde direklerimiz bundan daha kötü durumundadır. Bu direği ise yıkılmasın diye vatandaşımız kablo ile evine bağlamış durumda. Ayrıca kablolar ağaçların arasından geçiyor, hatta kablolar topraklarla temas halindeler. Muhtarlar Derneği olarak yetkilileri bunları duyurup bu arızaların giderilmesi ve yenileri ile değiştirilmesini talep ediyoruz. Kablolar ağaçların arasından geçmesi hepsi bunlar bir milli servettir. Pandemi nedeniyle çocuklarımız bu durumda ders saatinde internete bağlanamadığını görüyoruz. Arıca Köylerimizde son günlerde kablo hırsızlığı çok sık baş gösterdi. Ağaçların arasından geçen ve telefon kabloları ise yerlerde geziyor bu durum hırsızlara davet çıkarıyor. Bu direkler acil olarak bakıma alınmalı" dedi.

Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor
Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor
Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor
Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor

Muhtarlar Derneği, Cep Telefonu, Zonguldak, Alaplı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mahalle sakinleri telefon direklerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor - Son Dakika

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