MAHALLE SAKİNLERİ YOLDA İMECE USÜLÜ ONARIM YAPTI - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Karacaören mahallesinin Veliler ve Musalar mevkiinde yağış nedeniyle bozulan yollarda mahalle sakinleri imece usulü ile onarım çalışması başlattı.

İlçede yağış nedeniyle Veliler ve Musalar mevkiinde taşan dereler, yağmur suyunun taşıdığı taş ve toprak bazı yollara zarar verdi. Yoldaki büzler tıkandı, şarampol bozuldu. Biriken su ve yolda oluşan çamur, serasına gitmek isteyen üreticilere zor anlar yaşattı. Mahalle sakinleri, Kumluca Belediyesi yetkililerinden yolların onarımı için yardım istedi. Belediye yetkilileri de belirlenen program çerçevesinde yollarda onarım çalışması yapılacağını belirtti.

Yolların bozuk olmasından dolayı serada topladıkları ürünü hale götürmekte zorlanan mahalle sakinleri çocuklarını okula götüren servis aracının da sokağa girememesi nedeniyle kendi imkanları doğrultusunda sıkıntıyı aşmaya çalıştı. AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal aracılığıyla Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'nden kepçe temin eden mahalle sakinleri yollarda onarım çalışması başlatı. Kepçeyle yollarda biriken toprakları ve bozulan yol kenarını onaran mahalle sakinleri traktörle çıkarılan toprağı taşıdı. Yolda oluşan çukurlar dolduruldu.

İmece usülü ev ve sera arasındaki bağlantı yollarında onarım yaptığını anlatan mahalle sakinlerinden Yusuf Uysal, "Yağmur çok yağdığı için yollarımız bozuldu. Belediye yetkilileri ve muhtara da söyledik. Sonrasında imkanlarımızla kepçe traktör temin ettik. İmece usulü yolda çalışma yapmaya karar verdik" dedi.

Hüseyin Uysal ise evinin arka tarafındaki tepeden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle tarım araçlarının zarar gördüğünü anlattı.