Mahalle sakinlerinden İstanbul polisine 10 Nisan sürprizi - Son Dakika

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Mahalle sakinlerinden İstanbul polisine 10 Nisan sürprizi
6 saat önce
Zeytinburnu'nda bir sokakta yaşayan vatandaşlar, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları polis ekibini alkışlarla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Zeytinburnu'nda bir sokakta yaşayan vatandaşlar, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları polis ekibini alkışlarla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:01 Kaynak: AA
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