Son Dakika Haberleri: Mahalle sakinlerinden "mermer ocağı" tepkisi
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Mahalle sakinlerinden "mermer ocağı" tepkisi

1 saat önce

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Karalgazi Mahallesi'nde bir grup vatandaş, bölgeye yapılması planlanan mermer ocağını protesto etti.

Mahalle sakinlerinden

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Karalgazi Mahallesi'nde bir grup vatandaş, bölgeye yapılması planlanan mermer ocağını protesto etti.


Mahalle meydanında bir araya gelen vatandaşlar ellerinde "Mermer tozu istemiyoruz, Köyümüzde mermer ocağı istemiyoruz" ve "Meramızda mermer ocağı istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak, sloganlar attı.

Mahalle Muhtarı Ali Küçük, burada yaptığı açıklamada, bölgede mermer ocağı istemediklerini söyledi.


Bölge topraklarının birinci sınıf tarım arazisine sahip olduğunu ve tarımsal faaliyetlerle kent ekonomisine katkıda bulunduğunu belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Bölgemiz toprakları, 'Türkiye'nin Çukurovası' diye adlandırılmaktadır. Gıdanın insan hayatındaki önemini bilenlerin, bu toprakların korunması için elinden gelen her şeyi yapacağı kuşkusuzdur. Tarımsal faaliyetlerimizdeki amaç gelir elde etmek ise de asıl amacımız Türk halkını ve dünya halkını beslemektedir. Yapılması planlanan mermer ocakları, yörede tarımsal faaliyeti ve insan hayatını olumsuz etkileyecektir. Bunun örnekleri ülkemizin diğer şehirlerinde yapılan mermer işletmeleri ve bilim insanlarının tespitleri ile ortaya konmuştur." diye konuştu.

Kazımkarabekir, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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