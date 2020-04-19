Son Dakika › Yerel › Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti - Son Dakika
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
6 saat önce
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle mahalle muhtarı mahalle sakinlerine hoparlörden kemençe dinletti.
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle mahalle muhtarı mahalle sakinlerine hoparlörden kemençe dinletti.
Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla alınan karar sonrası haftasonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasak nedeniyle Akyazı ilçesine bağlı Pazarköy Muhtarı mahalle sakinlerine moral olması nedeniyle anons sisteminden kemence dinletti.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 07:20 Kaynak: İHA
Son Dakika Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı Bankaya camını kırarak girdi, 'Sokağa çıkma yasağında yatacak yerim yok' dedi İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı