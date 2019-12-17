Mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübeler söküldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübeler söküldü - Son Dakika

Mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübeler söküldü

6 saat önce

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Yeni Mahalle'de kurulan Pazar yerinin yanındaki alana yapılan 6 adet ahşap kulübe teker teker söküldü.

Mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübeler söküldü, System.String[]

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Yeni Mahalle'de kurulan Pazar yerinin yanındaki alana yapılan 6 adet ahşap kulübe teker teker söküldü.


Yeni Mahalle'de kurulan Pazar yeri yanındaki 6 adet kulübe geçtiğimiz yıllarda yapılmış, yapıldığı günden bu yana da kullanılmayarak kaderine terk edilmişti. Amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine mahalle sakinleri bu kulübeler için önlem alınmasını veya kaldırılmasını istemişlerdi. Osmancık Belediyesi mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübelerin bugün kaldırılarak, hizmet kampüsü ardiyesine götürüldüğü öğrenildi. - ÇORUM

Yeni Mahalle, Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:25 Kaynak: İHA
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