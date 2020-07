Mahalle sakinlerinin elektrik isyanı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürekli elektrik kesintisi yaşanan mahallenin sakinleri isyan etti. Vatandaşlar eylem yaparak sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Samandağ ilçesi Mağracık Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde sürekli elektriğin kesik olduğunu söyleyen vatandaşlar isyan etti. Buzdolaplarında bulunan gıdaların ve elektronik eşyalarının bozulduğu ifade eden mahalle sakinleri eylem yaptı. Mahalle sakini Semir Bent, "Arkamda gördüğünüz trafodan 4 yıl boyunca elektron sıkıntısı çektik ve çekiyoruz . Elektriğimiz sabahtan akşama kadar kesik, sabahtan akşama kadar gelmeyen elektrik nedeniyle buzdolabındaki yiyecek ve her şey bozuldu. Elektrik ile ilgilenen yetkilisi kimse bir an önce yapılmasını rica ediyorum. 4 yıldan beri bu sıkıntıyı muhtarımızla beraber dile getiriyoruz. Her elektrik kesiminden sonra şikayet edilince yetkililer gelip elektriği açıyorlar ve 1 saat sonra aynı şekilde trafo attığı için elektrik kesiliyor. Bizim bu elektrik kesiminden çektiğimiz artık yeter. Yetkili kim ise bu problemi çözmenizi istiyoruz" dedi.

Mahalle Muhtarı Nazım Düzel ise, "Uğur Mumcu Caddesi'nde 4 yıl boyunca halkımızla beraber elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. Her elektrik kesiminde defalarca yetkilileri arıyoruz, hemen halledileceğini söylüyorlar. Ama 4 yıldan bu yana şimdiye kadar hiçbir şekilde halledilmedi ve bu böyle sürmeye devam ediyor. Bu durumun halledilmesini istiyoruz" diye konuştu.

(Alican Gümüş/İHA)