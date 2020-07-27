Mahalle sakinlerinin elektrik isyanı - Son Dakika

Mahalle sakinlerinin elektrik isyanı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mağracık Mahallesi'nde bulunan Uğur Mumcu caddesinde sürekli elektriğin kesik olduğunu söyleyen halk eylem yaptı.

Buzdolaplarında bulunan gıdaların ve elektronik eşyalarının bozulduğu ifade eden mahalle sakinleri isyan etti.

Mahalle sakini Semir Bent, Arkamda gördüğünüz trafodan 4 yıl boyunca elektron sıkıntısı çektik ve çekiyoruz .Elektriğimiz sabahtan akşama kadar kesik, sabahtan akşama kadar gelmeyen elektrik nedeniyle buzdolabındaki yiyecek ve her şey bozuldu. Elektrik ile ilgilenen yetkilisi kimse bir an önce yapılmasını rica ediyorum.

Bent,4 yıldan beri bu sıkıntıyı muhtarımizla beraber dile getiriyoruz. Her elektrik kesiminden sonra şikayet edilince yetkililer gelip elektriği açıyorlar ve 1 saat sonra aynı şekilde trafo attığı için elektrik kesiliyor .

Bizim bu elektrik kesiminden çektiğimiz artık yeter. Yetkili kim ise bu problemi çözmenizi istiyoruz. dedi

Mahalle Muhtarı Nazım Düzel ise, Uğur Mumcu caddesinde 4 yıl boyunca halkımızla beraber elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. Her elektrik kesiminde defalarca yetkilileri arıyoruz, hemen halledileceğini söylüyorlar. Ama 4 yıldan bu yana şimdiye kadar hiçbir şekilde halledilmedi ve bu böyle sürmeye devam ediyor. 21 tane dalgicimiz var bu durumun halledilmesini istiyoruz. dedi