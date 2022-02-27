Mahalle savaş alanına döndü... Silahların patladığı, taburelerin havada uçuştuğu sokak kavgası kamerada - Son Dakika
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Mahalle savaş alanına döndü... Silahların patladığı, taburelerin havada uçuştuğu sokak kavgası kamerada

27.02.2022 16:03

Mahalle savaş alanına döndü.

Mahalle savaş alanına döndü... Silahların patladığı, taburelerin havada uçuştuğu sokak kavgası kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir çay ocağında başlayan kavgada iki grup tabure ve sopalarla birbirine girdi. Silahların patladığı kavgada, 1 kişi vurularak ağır yaralandı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir çay ocağında iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Büyüyen kavga sonucunda iki taraf tabureler ve sopalar ile birbirine saldırdı. En sonunda silahların patladığı olayda B.K. vurularak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.B. İ.E. ve E.E.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahalle savaş alanına döndü... Silahların patladığı, taburelerin havada uçuştuğu sokak kavgası kamerada
Mahalle savaş alanına döndü... Silahların patladığı, taburelerin havada uçuştuğu sokak kavgası kamerada
Mahalle savaş alanına döndü... Silahların patladığı, taburelerin havada uçuştuğu sokak kavgası kamerada

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Elazığ, kavga, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahalle savaş alanına döndü... Silahların patladığı, taburelerin havada uçuştuğu sokak kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahalle savaş alanına döndü... Silahların patladığı, taburelerin havada uçuştuğu sokak kavgası kamerada - Son Dakika
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