Mahalle takımına alınmayan genç, şimdi Ampute Futbol Milli Takımı için ter döküyor - Son Dakika

Mahalle takımına alınmayan genç, şimdi Ampute Futbol Milli Takımı için ter döküyor

28.12.2020 11:03
Mahalle takımına alınmayan genç, şimdi Ampute Futbol Milli Takımı için ter döküyor, System.String[]

Doğuştan sağ bacağı gelişmediği ve kısa olduğu için mahallelerinde oynanan futbol maçlarında zaman zaman arkadaşları tarafından takıma alınmayan Salih Balli, şimdi Ampute Milli Takımı formasıyla ter dökmenin gururunu yaşıyor.

Doğuştan sağ bacağı gelişmediği ve kısa olduğu için mahallelerinde oynanan futbol maçlarında zaman zaman arkadaşları tarafından takıma alınmayan Salih Balli, şimdi Ampute Milli Takımı formasıyla ter dökmenin gururunu yaşıyor.

Ailesiyle İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki Salih Balli, sağ bacağı gelişmediği ve kısa kaldığı için zor günler yaşasa da azmiyle bunun üstesinden gelmeyi bildi. Mahallelerinde oynanan futbol maçlarında zaman zaman kadroya alınmayan Balli, bir gün futbolda başarılı olacağı günlerin hayalini kurdu.

Üç yıldır ampute futbolda profesyonel olarak top koşturan Balli'nin bir yıl önce bacağı diz altından kesildi. Bu süreçte gösterdiği azim ve kararlılıkla Ampute Futbol Milli Takımı'nda yer almayı başaran Balli, milli takımın Antalya'nın Kemer ilçesindeki kampında gayreti ve performansıyla göz doldurdu.

Hedeflerinden hiç vazgeçmedi

Balli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaştan beri futbolu çok sevdiğini ancak sağ bacağının gelişmemesi nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi.

Ayağındaki soruna rağmen arkadaşlarıyla mahalledeki futbol maçlarında top koşturmak istediğini aktaran Balli, "Arkadaşlarımla futbol oynamak istediğimde bana 'Sen oynayabilir misin?' diyor, bana top atmıyorlardı. Çok üzülüyordum." dedi.

Hedeflerinden hiç vazgeçmediğini, 14 yaşında profesyonel futbol hayatına atıldığını anlatan Balli, bir süre sonra acı vermeye başlayınca sağ bacağının diz altından kesildiğini, protez takıldığını dile getirdi.

"Ampute takımı bana çok iyi geldi"

Balli, ilk dönemler ayağının kesilmesini kabullenemediğini ancak protezinin takılmasıyla daha rahat hareket etmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Profesyonel olmasa da ayağım kesilmeden önce düşe kalka arkadaşlarımla ara sıra da olsa futbol oynuyordum. Hep bir futbol takımında oynamak hayalimdi. En başından beri kendimce antrenmanlar yapıyordum, şimdi takımdayım. Artık takımın vazgeçilmezi olmak istiyorum. Ampute takımı bana çok iyi geldi. Daha önce beni takıma almayan arkadaşlarım şimdi antrenmanı sosyal medyadan paylaştığımda 'tebrikler, bravo, arkandayız' diye mesaj atıyor. Şimdi mahallede bile aranan futbolcu oldum."

Ampute Futbol Milli Takım arkadaşlarından çok şey öğrendiğini vurgulayan Balli, kendisi gibi ampute olanlarla oynamanın kendisine güç verdiğini kaydetti.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise Salih Balli'yi oynadığı bir maçta izlerken yetenekli olduğunu gördüğü için milli takıma davet ettiğini söyledi.

Balli'nin yetenekli bir oyuncu olduğunu ve takımla da uyumunu çok beğendiğini anlatan Çakmak, "Kendini geliştiren bir sporcu. Burada uzun yıllar oynayabilecek bir yeteneğe sahip." ifadesini kullandı.

İstanbul, Antalya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mahalle takımına alınmayan genç, şimdi Ampute Futbol Milli Takımı için ter döküyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı'nın "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak Juventus, Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor NBA rekorunun kırıldığı maçta Mavericks, Clippers'ı 51 sayı farkla mağlup etti İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi Kıskançlık krizine giren koca dehşeti yaşattı! Banyoda defalarca bıçakladı İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs bulaşan İngiliz konuştu: Üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım Mutasyona uğrayan koronavirüs bulaşan İngiliz konuştu: Üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım         
10:51
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor         
10:25
Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu         
10:14
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı         
09:46
Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı         
09:41
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin         
09:16
Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir         
08:43
Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı         
08:29
Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar         
08:02
MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 11:08:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahalle takımına alınmayan genç, şimdi Ampute Futbol Milli Takımı için ter döküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei