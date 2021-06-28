İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Mahalle Tiyatroları"nda üçüncü dönem kayıtları başladı. Başvurular 3 Temmuz'a kadar sürecek. Başkan Soyer, sanatın yaşamdaki önemini hatırlatarak tiyatroya ilgi duyan herkesi eğitimlere katılmaya çağırdı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Mahalle Tiyatroları"nda üçüncü dönem başlıyor. Kentteki farklı kültür merkezlerinde güçlü akademik kadrolarla kurulacak tiyatrolar, 6 ay boyunca ücretsiz eğitimler verecek. 15 yaş üstü herkesin katılabileceği seçmeler sonrasında, tamamıyla mahalle sakini amatör tiyatrocuların rol aldığı oyunlar sahnelenecek. Kentlilerin sanatla buluşmasını sağlayacak proje, mahalle sakinleri arasındaki iletişimi de güçlendirecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanatın yaşamdaki önemini hatırlatarak tiyatroya ilgi duyan herkesi eğitimlere katılmaya çağırdı.
Eğitimler Aliağa Kültür Merkezi, Çiğli Kültür Merkezi, Bornova Kültür Merkezi, Altındağ Kültür Merkezi, Selçuk Kültür Merkezi, Gültepe Kültür Merkezi, Sarnıç Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde cumartesi ve pazar günleri 10. 00 - 16. 00 arasında, Konak Ayavukla Kilisesi'nde cumartesi günleri 13. 00-17. 00 arasında, pazar günleri ise 10. 00-16. 00 arasında yapılacak.
Başvurular www. kultursanat. izmir. bel. tr adresinden 3 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek. Detaylı bilgi için: 293 34 79
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › 'Mahalle Tiyatroları' İçin Kayıtlar Başladı - Son Dakika