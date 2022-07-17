Mahalle ve çarşı bekçileri gecelerin huzurunu sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mahalle ve çarşı bekçileri gecelerin huzurunu sağlıyor

17.07.2022 10:59
Mahalle ve çarşı bekçileri gecelerin huzurunu sağlıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geceleri sokak sokak, cadde cadde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri yaşanabilecek olaylara karşı etkin bir mücadele sergiliyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geceleri sokak sokak, cadde cadde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri yaşanabilecek olaylara karşı etkin bir mücadele sergiliyor.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, çarşı ve mahallelerin kontrol altına alınması amacıyla görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri ve polisler gece sabaha kadar sokak sokak, cadde cadde devriye geziyor. Gecelerin huzur ve güven unsuru çarşı ve mahalle bekçileri meydana gelebilecek en ufak bir olaya karşı bile etkin ve caydırıcı rol üstleniyor. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler sokaklarda otomobilleri, camileri, okulları, apartmanları, kabristanlıkları, parkları ve hemen hemen her yeri devriye gezip kontrol altında tutarak halkın geceleri huzur ve güvende geçirmesini sağlıyor. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Mahalle bekçisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı Mahalle bekçisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı Son dakika haberi | KÜTAHYA'DA ORMAN YANGININA İLK MÜDAHALEYİ DEVRİYEDEKİ POLİS VE BEKÇİLER YAPTI Son dakika haberi | KÜTAHYA'DA ORMAN YANGININA İLK MÜDAHALEYİ DEVRİYEDEKİ POLİS VE BEKÇİLER YAPTI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahalle ve çarşı bekçileri gecelerin huzurunu sağlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 11:03:17. #1.12#
SON DAKİKA: Mahalle ve çarşı bekçileri gecelerin huzurunu sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement