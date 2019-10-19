Son Dakika Haberleri: Mahalle ve köy yollarında asfalt çalışması yapıldı
Son Dakika Güncel Mahalle ve köy yollarında asfalt çalışması yapıldı

Mahalle ve köy yollarında asfalt çalışması yapıldı

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, şehir içindeki ulaşım ağlarının yanı sıra merkeze bağlı mahalle ve köylere ulaşımı sağlayan yollarda genişletme ve asfaltlama çalışması yaptı.

Mahalle ve köy yollarında asfalt çalışması yapıldı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, şehir içindeki ulaşım ağlarının yanı sıra merkeze bağlı mahalle ve köylere ulaşımı sağlayan yollarda genişletme ve asfaltlama çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, kentte ulaşım olanaklarını zenginleştirmenin yanı sıra nitelikli hale gelmesi için de çaba gösterdiklerini atardı.

Yaz sezonunda şehrin muhtelif noktalarındaki ulaşım ağlarına yoğunlaştıklarını ifade eden Sekmen, açıklamasınada şu ifadelere yer verdi:

"Şehir merkezinde yeni bağlantı yolları, bulvarlar, viyadük ve kavşaklar inşa ederken, merkeze bağlı mahalle köylerimizi de unutmadık. Şehir merkeziyle 5 mahalle köyümüzü birbirine bağlayan ve toplam uzunluğu 19 kilometreyi bulan Uzun Ahmet Grup Yolu'nu başından sonuna yeniledik ve bu bölgede yaşanan çok büyük bir ulaşım sorununu ortadan kaldırdık. Şehrimizin giderek gelişiyor ve büyüyor olması nedeniyle ulaşım ihtiyaçları da artış ve yanı sıra değişkenlik gösteriyor. Bu manada kimi noktalarda yeni ulaşım ağları oluşturuyor, kimi bölgelerde de yollarımızı revize ederek ihtiyaçlara cevap verebilir hale getiriyoruz."

Mehmet Sekmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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