Mahalle yollarında standart yükseldi - Son Dakika
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Mahalle yollarında standart yükseldi

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçedeki mahalle yollarında standardı yükseltmek için aralıksız çalışıyor.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçedeki mahalle yollarında standardı yükseltmek için aralıksız çalışıyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "31 ilçemizde bugüne kadar 3 bin 600 kilometre mahalle yolunu tamamladık. 2019 yılında 288 kilometre yeni mahalle yolu yaparak 53 milyon lira harcadık. Ayrıca, geçtiğimiz yıl 3 bin 100 kilometrelik yol güzergahında da yama ve bakım çalışması yaptık. Bunun için de 26 bin ton rotmiks malzeme kullandık" dedi.


Yapılan çalışmalarla mahalleleri, ilçeler ve diğer mahallelerle daha kaliteli yollarla birbirine bağladıklarını kaydeden Başkan Altay, bütün ilçelerde yol standardını yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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