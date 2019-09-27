Mahalle yolu 33 yıl sonra parke taşı döşeniyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 1986 yılından bu yana Türkmenlerin yaşadığı Evren Paşa Mahallesi'nin toprak yollarına belediye tarafından parke taşı döşenmeye başladı.

Tokat merkezi ile Artova ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinden 1986 yılında göç eden Türkmenlerin yaşadığı Evren Paşa Mahallesi'nin toprak yollarının parke taşıyla döşenmesi için Yeşilyurt Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Mart ayındaki yerel seçimlerde belediye başkanlığına seçilen Muhsin Yılmaz'ın, ilçede parke taşıyla kaplı olmayan yolların yapılması için verdiği talimatın ardından çalışma yürütülüyor.

Yılmaz, Evren Paşa Mahallesi'ndeki parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi ve mahalle muhtarı Rahmetullah Yılmaz'dan sorunları ile ilgili bilgi aldı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilyurt'ta yaşayan vatandaşların desteğiyle belediye başkanlığına seçildiğini söyledi.

Kendisini seçen Yeşilyurt halkına teşekkür eden Yılmaz, "Bu mahallede yaşayan kardeşlerimiz seçilen yerel yönetimlere büyük destek verdi. Önceki dönemlerde seçim döneminde getirilen parke taşları, seçimler bittikten sonra başka yere götürüldü. Mahallemiz yıllardır öksüz bırakıldı." dedi.

Adaylığı döneminde mahalleye geldiğinde bütün mahallelere aynı hizmeti yapacağı sözünü verdiğini vurgulayan Yılmaz, mahallenin ne kadar parke taşsız yolu varsa kısa sürede bitirmeyi planladığını kaydetti.

Mahalle Muhtarı Yılmaz da Başkan Yılmaz'ın seçimden kısa süre sonra parke taşı çalışması başlattığını dile getirerek, "Düğün salonumuzun ihtiyaçları vardı, sağ olsun giderdi. Mahalle olarak bu zamana kadar görmediğimiz hizmetleri görmeye başladık. Bu zamana kadar belediyeler, seçimden önce parkeleri getirdi, seçimden sonra görürdü. Seçim zamanı söz verdiler, sonra hiçbir söz yerine getirilmedi." ifadelerini kullandı.