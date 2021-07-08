MAHALLE YÖNETİMİNİN KATILIMCI HALE GETİRİLMESİ" KONULU EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eş yararlanıcısı olduğu ve AB tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu III. Aşaması (LAR 3) projesi kapsamında "14 yeni Büyükşehir Belediyesi için Katılımcı Yerel Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi" faaliyeti kapsamında pilot il olarak seçilen Malatya'nın da yer aldığı iki günlük online eğitim programı düzenlendi.

"Mahalle Yönetiminin Katılımcı Hale Getirilmesi" konulu eğitim programına Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi, Kurum ve Kuruluşlar, STK'lar, Mahalle Muhtarları zoom üzerinden katılım gösterdiler.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan programda yapmış olduğu açılış konuşmasında "Malatya Kent Konseyi geçmişten günümüze kadar katılımcılığı sağlamayı ve büyütmeyi hedefleyen kurumlardan biridir. Son yıllarda bizlerde bu katılımcılığı arttırmak adına Şehir Gönülleri Meclisi kurduk" dedi.

Artan, Şehir Gönülleri Meclisi'nin, geçmişte şehrin yönetiminde yer almış yöneticilerimizden, şehrin kanaat önderlerinden ve alanında uzman kişilerden oluştuğunu söyledi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Kent Konseyi olarak katılımcılığı artırmak ve yönetişim mekanizmasını harekete geçirmek adına Kent Konseyi bünyesinde meclisler ve çalışma gruplarının yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti.

Malatya Kent Konseyi Şehir Gönülleri Meclisi Başkanı Mehmet Karabay, Şehir Gönülleri Meclisi'nin oluşumu, yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi vererek, mahalle yönetimlerinde katılımcılığı arttırmaya yönelik yapmış oldukları Mahalle Künyesi Projesini anlattı.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, kadınlara yönelik yapmış oldukları çalışmalardan bahsederek, "Mahalle bazlı yapmış olduğumuz çalışmalar ile gerek mahalle muhtarlarımız gerekse mahalle sakinlerimiz ile birlikte yerel düzey de katılımcı mekanizmaların daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, "Malatya Kent Konseyi katılımcı bir yerel yönetişimin sağlanması için özellikle muhtarlar ile beraber hareket etmektedir. Ağustos ayında yüz yüze yapılması planlanan eğitim programına bütün muhtar arkadaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

İki gün süren online eğitim programlarında katılım ve katılımcı araçlar konusunda yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ağustos ayı içinde eğitim programlarının ikinci aşamasının yüz yüze yapılacağı belirtildi.