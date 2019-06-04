Son Dakika Haberleri: Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
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Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı. Bayramlaşmak için sıraya girenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 4 bin 200 nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:05 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel
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