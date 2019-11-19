Son Dakika Haberleri: Mahallede başlayan silahlı kavga, karakolda sürdü: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Mahallede başlayan silahlı kavga, karakolda sürdü: 6 yaralı - Son Dakika

Mahallede başlayan silahlı kavga, karakolda sürdü: 6 yaralı

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde iki ailenin fertleri arasında mahallede başlayıp, jandarma karakolu önünde biten silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Mahallede başlayan silahlı kavga, karakolda sürdü: 6 yaralı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde iki ailenin fertleri arasında mahallede başlayıp, jandarma karakolu önünde biten silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Beybulak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan 2 aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan bir kişi, yakınları tarafından araçla hastane götürüldüğü sırada aileler bu kez, Beybulak Mahallesi yakınlarındaki Kağıtlı Jandarma Karakolu önünde karşılaştı. Jandarma karakolu önünde çıkan silahlı kavgada bu kez 5 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kavgaya müdahalede bulunarak, yaralılar için sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına alırken, Beybulak Mahallesi'nde ise güvenlik önlemleri artırıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:40 Kaynak: DHA
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