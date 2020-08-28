Mahallede baz istasyonu eylemi - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Karakova Mahallesi halkı, özel bir GSM şirketinin baz istasyonu kurmasına tepki gösterdi. İstasyonun kurulacağı alanda bir araya gelen mahalleli, imza kampanyası başlatırken, kurulum aşamasındaki baz istasyonunun kaldırılmasını istedi.

Tavşanlı ilçesi Karakova Mahallesi'nde, özel bir GSM şirketi baz istasyonu kurmak için çalışmalara başladı. Çocuklarıyla birlikte, baz istasyonu kurulacak alanda toplanan mahalle halkı, duruma tepki gösterdi. Mahallelinin pandemi nedeniyle sosyal mesafeye uyduğu ve maske taktığı görüldü.

'ÇOCUK PARKI BEKLERKEN, BAZ İSTASYONU YAPILIYOR'

Mahalle halkından 61 yaşındaki Yılmaz Dirgin, 10 yıldır, mahalleye çocuk parkı yapılmasını beklediklerini belirterek, "Buraya baz istasyonu yapmak istiyorlar. Biz buna, mahalle olarak karşıyız. Mahallemizin 50-60 metre ilerisinde boş yerler varken, bu insan sağlığına zararlı şeyin neden yapıldığını merak ediyoruz. Bunun burada yapılmasını istemiyoruz" dedi. Emine Göçeri Dursun ise baz istasyonu kurulması gereken alana, çocuk parkı yapılmasının planlandığını savunarak, "Burası çocuk oyun alanı olduğu için biz bu baz istasyonunu burada istemiyoruz. İleriki zamanda burası, çocuk parkı alanı olacak, fakat şu anki duruma göre bu da mümkün görünmüyor. Çocukların oyun alanı içerisindeki bu baz istasyonu ile sosyal hayat da bitti görünüyor" diye konuştu. Baz istasyonu kurulmasına tepki gösteren mahalle halkı, imza kampanyası başlatırken, kurulum aşamasındaki istasyonun kaldırılmasını istedi.