Mahallede çıkan ot yangını korkuttu - Son Dakika

-Mahallede çıkan ot yangını korkuttu

Sivas'ta sokak arasında boş bir alanda çıkan ot yangını paniğe neden oldu

SİVAS - Sivas'ta mahalle arasında boş bir alanda çıkan ot yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın 15: 00 sıralarında Gökçebostan mahallesi 19-9 sokakta bulunan boş otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürdü. Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine yardım etti. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.