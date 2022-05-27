Mahallede 'doğalgaz' paniği - Son Dakika
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Mahallede 'doğalgaz' paniği

27.05.2022 22:57
Mahallede 'doğalgaz' paniği

Samsun'da 2 katlı bir binanın doğalgaz borusunun yanında bulunan elektrik panosu patlayınca, çevrede panik oluştu.

Samsun'da 2 katlı bir binanın doğalgaz borusunun yanında bulunan elektrik panosu patlayınca, çevrede panik oluştu.

Olay; İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Çimenli Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Binanın doğalgaz merkezi yanında bulunan elektrik panosu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı ve yanmaya başladı. Mahalle sakinleri hemen yetkililere haber verince olay yerine gelen elektrik, doğalgaz ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Polis mahallenin giriş ve çıkışlarını emniyet şeridi ile trafiğe kapatırken, YEDAŞ ekipleri de mahalleye giden ana elektrik hattını devre dışı bıraktı. Daha sonra panodaki yangın söndürülürken, doğalgaz merkezi alev almadan alevler kontrol altına alındı.

Yaşanan olay nedeniyle mahallede kısa süreliğine kontrollü elektrik kesintisi yaşanırken, olayın kontrol altına alınmasının ardından mahalleye elektrik verilerek yollar trafiğe tekrar açıldı.

(Erdi Demür - İHA)

Mahallede 'doğalgaz' paniği
Mahallede 'doğalgaz' paniği
Mahallede 'doğalgaz' paniği
Mahallede 'doğalgaz' paniği
Mahallede 'doğalgaz' paniği

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahallede 'doğalgaz' paniği - Son Dakika


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