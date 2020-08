Mahallede düşük voltaj nedeniyle elektrikli ev eşyalarının arızalandığı iddiası - Son Dakika

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki birçok evde düşük elektrik voltajı nedeniyle elektrikli ev eşyalarının arızalandığı öne sürüldü. Mahalleli, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ve elektrik dağıtım şirketinin nüfus artışına paralel olarak yükselen talebi karşılarken voltaj düşüklüğü yaşandığını söyledi. Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise yatırım planlamalarının hayata geçirileeceği belirtildi.

Sorunun 10 yıldır sürdüğünü öne süren İmdat Pulat, "Yaklaşık 10 yıldan beri elektrik sorunumuz var. Defalarca gittik geldik, dilekçe verdik ama bu sorunumuz çözülmedi. Her yıl bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi bir de bulaşık makinesi yanıyor, her yıl aynı sorun ile karşılaşıyoruz. Buna bir çare bulunmasını istiyorum" dedi. Ahırındaki süt makinesini kullanamadığını belirten Fatih Şendoğan, "Hayvancılık yapıyorum, düşük voltajdan dolayı ne evimde elektronik eşya kullanabiliyorum ne de ahırımda süt makinesini kullanabiliyorum. 2 inekten fazla hayvan bakamıyorum, çünkü her gün inekleri elimizle sağmak zorundayız. Hayvancılığın gelişmesi için köylerde elektrik sorunlarına daha çok önem verilmelidir" diye konuştu. Selçuk Kul ise, "Hayvancılık yapıyorum fakat elektrik voltajlarımız düşük. En az 20-30 bin lira beyaz eşya zararım var elektrik voltajlarının düşük olmasından dolayı. Şofben ve süt makinesini çalıştıramıyoruz. 10 senedir bu sorunumuz çözülmedi ne zaman çözülecek bilmiyorum" ifadelerini kullandı.Sahibi olduğu tavuk çiftliğinde jeneratör çalıştırmak zorunda kaldığını ifade eden Özgür Pulat, "Tavukçuluk işiyle uğraşmaktayım, bölgemizdeki düşük elektrikten dolayı evimde bulunan sobam, çamaşır makinesi yanmasından dolayı yaklaşık 10 bin liraya yakın zararım oldu. Elektrik yetersiz geldiği için jeneratör çalıştırıyorum, onun da bana mazot maliyeti yıllık 10 bin lira kadar oluyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. 'KURUMUMUZ YATIRIM PLANLAMALARINI HAYATA GEÇİRECEK' Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise yatırım planlamalarının hayata geçirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yeşilova Mahallesi'ndeki abonelerimizin kesintisiz enerji ihtiyacını karşılayan hattımızda, nüfus artışına paralel olarak yükselen talebi karşılarken elektrik voltaj düşüklüğü yaşanmaktadır. Kurumumuz, söz konusu yerleşim yerindeki abonelerimize daha kaliteli enerji hizmeti sunulabilmesi amacıyla gerekli bakım ve yatırım planlamalarını hayata geçirecektir. Bu süreçte, düşük voltaj dolayısıyla elektronik cihazları arızalanan abonelerin, yürürlükte bulunan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin ilgili maddesi uyarınca, yetkili teknik servis tarafından hazırlanan tutanaklar eşliğinde 10 iş günü içinde kurumumuza müracaat etmeleri durumunda, gerekli değerlendirmelerin ardından maddi zararları tazmin edilecektir" denildi.