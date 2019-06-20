Mahallede "elektrik kaçağı" paniği
1 saat önce
Adıyaman'da bir elektrik direğinde kaçak olduğunu fark eden mahalleli panik yaşadı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
'da bir elektrik direğinde kaçak olduğunu fark eden mahalleli panik yaşadı.
Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi İzzollu Baba Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik direğinde kaçak olduğunu fark eden mahalleli polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine hareket eden polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, durumu elektrik dağıtım şirketi görevlilerine bildirdi.
Olay yerine gelen firma yetkilileri,kaçağa müdahale ederek, sebebini tespit çalışması başlattı. - ADIYAMAN
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