Son Dakika Haberleri: Mahallede Gözaltı Gerginliği

Mahallede Gözaltı Gerginliği

1 saat önce

Antalya'da polisin uygulamasında bıçak çekip direniş gösterdiği iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Mahallede Gözaltı Gerginliği, System.String[]
Antalya'da polisin uygulamasında bıçak çekip direniş gösterdiği iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileri vermek istemeyen mahalle sakinleri polise taş atarak saldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan yunus timleri şüpheli gördükleri iki kişiye kimlik sorgulaması yapmak istedi. İddiaya göre bir kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, diğer kişi aranması olması nedeniyle polise bıçak çekti. Polis, direnen şüpheliyi gözaltına altı. İki kişiyi vermek istemeyen mahalle sakinleri polisle tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra uzak bölgeden polis ekiplerinin üzerine taş atılmaya başlandı. Çok sayıda merkez ekibi ve yunus timlerinin gelmesiyle kalabalık dağıtıldı.

Polis, mahallede güvenliği sağlarken gözaltın alınan iki şüpheli ise polis merkezine götürüldü. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:16 Kaynak: İHA
Muratpaşa, Polis, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yengesinin Boğazını Keserek Öldüren Caninin Cezası Belli Oldu Sandıktan Nouma Çıktı! Verdiği Cevap Olay Oldu Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Acun Ilıcalı'ya 31 Mart Seçimlerini Soran Hikmet'e Kötü Haber
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:48:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahallede Gözaltı Gerginliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]