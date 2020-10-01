Mahallede internet yok diye şikayet etmedi, 20 bin liralık yatırımla uzaktan eğitimi yakına getirdi - Son Dakika

Mahallede internet yok diye şikayet etmedi, 20 bin liralık yatırımla uzaktan eğitimi yakına getirdi

Mahallede internet yok diye şikayet etmedi, 20 bin liralık yatırımla uzaktan eğitimi yakına getirdi Antalyalı muhtar mahalleye kurduğu 5 çanakla internet problemini çözdü İnternet bağlattığı mahalle konağını da öğrencilerin hizmetine sunan muhtarın davranışı örnek oldu Antalya'nın Gazipaşa...

Mahallede internet yok diye şikayet etmedi, 20 bin liralık yatırımla uzaktan eğitimi yakına getirdi

Antalyalı muhtar mahalleye kurduğu 5 çanakla internet problemini çözdü

İnternet bağlattığı mahalle konağını da öğrencilerin hizmetine sunan muhtarın davranışı örnek oldu

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nin Muhtarı Yahya Küçükballı, mahallesindeki öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmesi için örnek bir çalışma yaptı. 20 bin lira masraf ederek mahallenin farklı noktalarına 5 adet çanak kurduran muhtar, internet bağlattığı mahalle konağını da öğrencilerin hizmetine sundu.

Telefon şebekelerinin bile çoğu zaman çekmediği Güney Mahallesine internet getirmek için kolları sıvayan Muhtar Yahya Küçükballı, özel bir firma ile anlaştı. 20 bin lira masraf ederek mahallenin farklı noktalarına 5 adet çanak kurduran Muhtar, mahallesinin önemli bir kısmına internet getirebildi. Muhtar Küçükballı, bununla da yetinmeyerek mahalle konağına internet bağlatarak konağı öğrencilerin hizmetine sundu.

Küçükballı'nın 8. sınıfa giden kızı Feride Nisa Küçükballı, babasının mahalleye getirdiği internet hizmetine en çok sevinenlerden oldu. Mahallede telefon şebekelerinin bile doğru dürüst çekmediğini belirten Feride Nisa, babasının kurdurduğu çanaklar sonrası rahatlıkla canlı derslerini takip edebildiğini söyleyerek babasına teşekkür etti.

Evlerinde internet olmadığı için mahalle konağına ders çalışmaya gelen lise 1. sınıf öğrencisi Nurdagül Erdoğan, sunulan hizmet için Muhtar Küçükballı'ya teşekkür etti. Nurdagül Erdoğan, "Mahallemizde telefon bile doğru dürüst çekmez. Telefonun internetinden bu nedenle istifade edemiyoruz. Muhtarımız internet bağlattıktan sonra ders çalışmak için buraya gelmeye başladık. İnternet olduğu için buradan ayrılmak bile istemiyoruz. İnternetin daha iyi olmasını istiyoruz" dedi.

4. sınıf öğrencisi Ebrar İpek Erdoğan da derslerini takip etmek için mahalle konağına geldiğini belirterek, "Derslerimi telefondan yapmaya çalışıyorduk, sıkıntılı oluyordu. Komşumuzdan internet almaya çalışıyorduk ama o da olmuyordu. Muhtarımız buraya internet bağlattığı için rahatlıkla dersimize giriyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı ise mahallesinde yaklaşık 80 öğrenci bulunduğunu ve her sabah 3-5 öğrencinin derslerine giremedikleri için kendisini aradığını söyledi. Küçükballı, "Yaptığımız araştırma sonucunda böyle bir çözüme ulaştık. Mahallemiz dağınık bir alana sahip. Her yere internet ulaştıramasak da belli noktalara internet erişimi sağladık. Mahalleye 5 adet çanak ve verici kurdurdum. Bunların yaklaşık maliyeti 20 bin lirayı buldu. İnternetin aylık ödemesi de bin lirayı buluyor. Bunun yanı sıra internetin ulaşmadığı yerlerdeki öğrenciler için de mahalle konağına internet bağlattık ve konağı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Buraya gelip rahatlıkla derslerine katılabiliyorlar" dedi.

Muhtar Küçükballı çok çocuklu ailelerde akıllı telefon, tablet ve bilgisayar sıkıntısı yaşandığını da belirterek, bu ailelere destek olmak için "Her eve bir tablet" kampanyası başlattığını söyledi. Hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği tabletleri öğrencilere hediye ettiklerini vurgulayarak, hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti.

Mahallede internet yok diye şikayet etmedi, 20 bin liralık yatırımla uzaktan eğitimi yakına getirdi
Mahallede internet yok diye şikayet etmedi, 20 bin liralık yatırımla uzaktan eğitimi yakına getirdi
Mahallede internet yok diye şikayet etmedi, 20 bin liralık yatırımla uzaktan eğitimi yakına getirdi
Mahallede internet yok diye şikayet etmedi, 20 bin liralık yatırımla uzaktan eğitimi yakına getirdi

İnternet, Gazipaşa, Antalya, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mahallede internet yok diye şikayet etmedi, 20 bin liralık yatırımla uzaktan eğitimi yakına getirdi - Son Dakika


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