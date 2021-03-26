Mahallede 'kaya' tehlikesi - Son Dakika

Mahallede 'kaya' tehlikesi

26.03.2021 11:03
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GÜMÜŞHANE'de yamaçtan kopan kayalar bir apartmana isabet etti.

GÜMÜŞHANE'de yamaçtan kopan kayalar bir apartmana isabet etti. Mahallede sürekli kayaların düştüğünü belirten vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor.

Kentte, Oltanbey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kayalar 12 katlı apartmana isabet etti. Özyurtlar Kooperatifi C Blok sakinleri gürültü üzerine kendilerini dışarı attı. Bina hasar görmezken korku yaşayan mahalleli sürekli kayaların düştüğünü belirterek, önlem alınmasını istedi. Mahallede 3 yıl önce de yamaçtan kopan dev kayalar Müze Evleri Blokları'na isabet etmişti. Olayda binada hasar meydana gelmişti.

'HAREKETLİLİĞE ÇOK AÇIK BİR BÖLGE'Oltanbey Mahallesi'nde bu tür olayların sürekli yaşandığını söyleyen İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, "Oltanbey Mahallesi'nde yüzde 20-50 eğime sahip arazi de istinat duvarı maliyetlerinden kurtulmak adına tel kesme veya kırıcı mahareti ile açılan kaya aynaları önüne bodrumsuz yapılar tasarlanmaktadır. Bu durum ekonomik fakat riskli bir yöntemdir. Çünkü kazı aynalarında bulunan fay çatlakları açılan aynaların bugün olmasa da ilerleyen yıllarda hareket edeceğinin bir işaretidir. Özellikle mevsim geçişlerinde gerek fiziksel aşınma gerekse de donma kaması oluşması sonucu yani çatlaklara dolan suyun donması sonucu hacimsel artışının kayalara adeta manile etkisi oluşturması sonucu kayaları birbirinden ayrılması söz konusu olacaktır. Havanın ısınması sonucu buzun erimesi ile geri kapanacak kaya artık hareketli hale gelecektir. Ağırlık veya eğimine bağlı olarak ise harekete hazır hale gelecektir" dedi.'KORKULU RÜYA OLACAK'Oltanbey Mahallesi ile ilgili çalışmaların ivedilikle yapılması gerektiğini söyleyen Oral, "İvedilikle kapsamlı bir geoteknik ve jeofizik çalışma yapılması kaya çatlaklarının tespit edilmesi ve çatlaklı yapılarının inklinometre izlemeleri yapılmalı ve varsa kaya deplasmanlarının engellenebilmesi için kırılmaya elverişli uygun alanlarda kırılmalı. Kırılması mümkün olmayan kısımlarda ise çatlak kayaların arkadaki ana kayalara ankraj edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda Oltanbey Mahallesi Gümüşhane'nin korkulu rüyası olacaktır. Heyelan veya kaya düşmeleri anlık ya da kısa süreli hareketler değildir öncü işaretleri vardır" diye konuştu.'YILLARDIR AYNI SORUNU YAŞIYORUZ

Bölgede aynı sorunun yıllardır devam ettiğini söyleyen Fırat Bal da, "Biz yıllardır bu bölgede aynı sorunu yaşıyoruz. Tehlike devam ediyor. Boşta duran bir kaya kütlesi var, o kopabilir, koparsa da burada sonuçları daha vahim olabilir. Biz şu anda can kaybından korkuyoruz. Bu kaya parçalarının düştüğü bölgedeki apartmanda 48 daire bulunuyor. Burada yaşayan bütün vatandaşlar tehlike altında. Kaya parçalarının camları kırıp içeri girmesinden korkuyoruz. Biz bu konuya artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.


Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi
Mahallede 'kaya' tehlikesi

Gümüşhane, İnşaat, Müze, Rüya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahallede 'kaya' tehlikesi - Son Dakika


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