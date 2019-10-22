Son Dakika Haberleri: Mahallede kendileriyle futbol oynayan Kaymakam Çiçek'i ziyaret ettiler
Son Dakika Yaşam Mahallede kendileriyle futbol oynayan Kaymakam Çiçek'i ziyaret ettiler

Mahallede kendileriyle futbol oynayan Kaymakam Çiçek'i ziyaret ettiler

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir grup çocuk, mahalle ziyaretinde kendilerine top hediye edip futbol oynayan Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Mahallede kendileriyle futbol oynayan Kaymakam Çiçek'i ziyaret ettiler, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir grup çocuk, mahalle ziyaretinde kendilerine top hediye edip futbol oynayan Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret etti.


Mahalle ziyaretinde kendilerine hediyeler veren ve futbol oynayan Kaymakam amcalarından çok etkilendiklerini belirten çocuklar, "Kaymakam amca bizim yanımıza geldi ve bizimle top oynamaya başladı. Sonradan onun Kaymakam olduğunu öğrendik elini öptük. Bize çeşitli hediyeler ve top hediye etti. Bizde bugün Kaymakam amcamızı ziyaret etmek istedik ve geldik. Randevu almamamıza rağmen bizi kabul etti ve bizimle ilgilendi. Büyüyünce bizlerde Kaymakam olmak istiyoruz" dediler.


Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Hasan Çiçek, ziyaret ettiği gün toplu şekilde çekilen hatıra fotoğrafını çocuklara hediye ederek çocukları bir kez daha sevindirdi. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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