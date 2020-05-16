Mahallede köpek beslemesine karşı çıktıkları hayvansever kadına saldırdılar (2) - Son Dakika

HAYVANSEVERLERDEN KINAMA

Rize Hayvan Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Behice Yasemin Tuzcu, hayvansever Havva Nur Karaman'a yapılan saldırıyı kınadı. Tuzcu, "Beni de o mahalleye gidince kovmuşlardı. Bize 'Buraya hayvan getirmeyin' diye tepki göstermişlerdi. 'Burada hayvan istemiyoruz' diye çıkıştılar. Bizi tehdit ettiler. Hayvansever arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi.